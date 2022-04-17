В Грузии задумались о переносе Дня Победы

Грузинские депутаты предложили перенести День Победы в поддержку Украины Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Оппозиционная партия парламента Грузии разработала законопроект, согласно которому празднование Дня победы над фашизмом в Великой Отечественной войне должно быть перенесено с 9 на 8 мая в Трудовом кодексе. Соответствующее заявление прозвучало в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.

«Согласно традиции, устоявшейся со времен Советского Союза, Россия и постсоветские страны, в том числе Грузия, после распада СССР отмечают День Победы 9 мая. Исключением являются только страны Прибалтики и Украина, где как в Соединенном Королевстве, США и Европе это событие отмечают 8 мая», — приводит цитату пояснительной записки к документу ТАСС. Авторами законопроекта стали депутаты от партии «Стратегия Агмашенебели», уточнили на телеканале.

Ранее в Латвии и Молдавии был принят законопроект, запрещающий использование символики Вооруженных сил РФ, под ограничение попало и ношение георгиевской ленточки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что введенные в Молдавии ограничения не соответствуют заявлениям Кишинева «о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией».

Запрет символики армии России связан с проведением спецоперации РФ на территории Украины. Ее главными целями, отмечал президент РФ Владимир Путин, является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей.

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