Сезонная аллергия настигнет россиян в ближайшую неделю

21 апреля 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Ближайшая неделя будет сложной для тех, кто остро реагирует на ольху, березу и орешник Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ближайшая неделя будет сложной для тех, кто остро реагирует на ольху, березу и орешник. В этот период количество пыльцы в воздухе будет высокой, 80% аллергиков столкнутся с сезонными симптомами. «Ближайшая неделя будет сложной для тех, кто остро реагирует на ольху (количество пыльцы в воздухе оценивается как самое высокое), березу и орешник», — пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторингового портала «Пыльца Club». Там отметили, что более 70—80% аллергиков в этот период испытывают проблемы со здоровьем. По мнению эксперта Артем Антипова от ольхи и орешника страдают в основном северные и северо-западные регионы. Он отметил, что Европа продолжает цвести из-за этого оттуда идут сильные заносы пыльцы. Он добавил, что цветение некоторых растений уже началось в южных регионах России. Понемногу пыльца будет перемещаться и достигнет Урала и Новосибирска, считает эксперт. Ранее врачи аллергологи и иммунологи Владимир Болибок и Алексей Бессмертный рассказали как справиться с сезонной аллергией. Они считают, что нужно приучить организм к аллергену (АСИТ) или принимать антигистаминные препараты, которые снимают симптомы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Ближайшая неделя будет сложной для тех, кто остро реагирует на ольху, березу и орешник. В этот период количество пыльцы в воздухе будет высокой, 80% аллергиков столкнутся с сезонными симптомами. «Ближайшая неделя будет сложной для тех, кто остро реагирует на ольху (количество пыльцы в воздухе оценивается как самое высокое), березу и орешник», — пишут «Известия» со ссылкой на данные мониторингового портала «Пыльца Club». Там отметили, что более 70—80% аллергиков в этот период испытывают проблемы со здоровьем. По мнению эксперта Артем Антипова от ольхи и орешника страдают в основном северные и северо-западные регионы. Он отметил, что Европа продолжает цвести из-за этого оттуда идут сильные заносы пыльцы. Он добавил, что цветение некоторых растений уже началось в южных регионах России. Понемногу пыльца будет перемещаться и достигнет Урала и Новосибирска, считает эксперт. Ранее врачи аллергологи и иммунологи Владимир Болибок и Алексей Бессмертный рассказали как справиться с сезонной аллергией. Они считают, что нужно приучить организм к аллергену (АСИТ) или принимать антигистаминные препараты, которые снимают симптомы.