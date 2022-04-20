Американская компания P&G заявила о возможном уходе из России

Американская компания, лидер мирового рынка потребительских товаров Procter&Gamble, которая владеет такими брендами, как — Always, Pampers, Tide, Oral-B и другими заявила о возможном уходе с российского рынка на фоне санкций. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на отчет фирмы.
По данным компании Procter&Gamble, обстоятельством о принятии решения об уходе с российского рынка является влияние спецоперации РФ на Украине на клиентов розничной торговли поставщиков и дистрибьюторов. Официальные представители компании сообщили, что до событий на Украине их бизнес в России и в Киеве приносил им от 1,5% до 2% выручки в чистом виде.
Некоторые зарубежные компании стали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Этому послужило введение масштабных экономических санкций со стороны США и стран Запада. Российские власти заявляли, что санкционное давление уже привело к серьезным социально-экономическим проблемам для стран, которые их и ввели. Речь идет, в первую очередь, о росте цен на энергоносители, бензин и услуги ЖКХ.
Американская компания, лидер мирового рынка потребительских товаров Procter&Gamble, которая владеет такими брендами, как — Always, Pampers, Tide, Oral-B и другими заявила о возможном уходе с российского рынка на фоне санкций. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на отчет фирмы. По данным компании Procter&Gamble, обстоятельством о принятии решения об уходе с российского рынка является влияние спецоперации РФ на Украине на клиентов розничной торговли поставщиков и дистрибьюторов. Официальные представители компании сообщили, что до событий на Украине их бизнес в России и в Киеве приносил им от 1,5% до 2% выручки в чистом виде. Некоторые зарубежные компании стали покидать российский рынок после начала вынужденной спецоперации на Украине. Этому послужило введение масштабных экономических санкций со стороны США и стран Запада. Российские власти заявляли, что санкционное давление уже привело к серьезным социально-экономическим проблемам для стран, которые их и ввели. Речь идет, в первую очередь, о росте цен на энергоносители, бензин и услуги ЖКХ.