Spiegel: украинский вопрос грозит отставкой Шольца

Голосование за поставки оружия на Украину нанесет серьезный урон Олафу Шольцу Фото: Bundesregierung\Denzel

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Канцлеру Германии Олафу Шольцу придется просить у парламента вотум доверия, если оппозиционные партии решат голосовать за предоставление оружия Украине. Такое мнение высказали обозреватели немецкого издание Spiegel. Они отмечают, что даже соратники Шольца обвиняют его в нерешительности по украинскому вопросу.

«В этом случае Шольц получил бы настолько сильный урон, что ему фактически пришлось бы просить вотума доверия, т. е. обеспечить себе большинство в Бундестаге. Ощутимый государственный кризис — и в разгар крупнейшего за последние десятилетия внешнеполитического кризиса?» — пишет Spiegel.

Положение Шольца будет зависеть от того, решится ли лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц представить на рассмотрение парламента вопрос о поставках тяжелых вооружений на Украине. За это выступают Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Шольц, в свою очередь, заявлял, что украинцы не смогли бы ничего сделать с оружием, которое они просят.

Обозреватели Spiegel полагают, что если Мерц внесет этот вопрос на рассмотрение, то парламент проголосует за него. Это связано с тем, что даже сторонники Шольца обвиняют его в нерешительности в вопросах конфликта на Украине. Это будет своего рода сигналом «к палению канцлера», отмечают журналисты издания.

Эксперты в разговоре с URA.RU отмечают, что канцлер является политически слабой фигурой. В отличие от Ангелы Меркель, которая проявляла самостоятельность в политике, Шольц полностью управляем США.

Ранее заместитель генерального инспектора вооруженных сил Германии Маркус Лаубенталь заявил, что Берлин не будет поставлять Украине тяжелое вооружение. Он уточнил, что оно необходимо для солдат ФРГ. Шольц заявлял, что ФРГ уже достигла предела в том, что может поставить Украине из собственных запасов Вооруженных сил, пишет RT. После Bloomberg сообщило, что Германия все-таки поставит оружие Киеву, но не то, которое ожидал Киев. ФРГ направит современные танки странам Восточной Европы, которые отдадут в Украину технику советских времен.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны. Помимо этого Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам