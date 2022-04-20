Тюменская школа заплатит ученику за травму на уроке физкультуры

Школьник получил травму, катаясь на лыжах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сладковский суд взыскал с МАОУ Сладковская средняя общеобразовательная школа в пользу пострадавшего на уроке физкультуры ученика 50 тыс. рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили, что школьник получил закрытый перелом ключицы, катаясь на лыжах.

«Сладковский районный суд по иску прокурора Сладковского района вынес решение о взыскании с муниципального автономного общеобразовательного учреждения Сладковская средняя общеобразовательная школа в пользу пострадавшего ученика 50 тыс рублей в счет возмещения морального вреда», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве добавили, что инцидент произошел 25 февраля 2022 года. На уроке физкультуры один из учеников толкнул одноклассника. Из-за этого несовершеннолетний покатился на лыжах, и, не устояв, упал на снег. При этом, школьник ударился плечом, получив закрытый перелом левой ключицы со смещением отломков. Таким образом, подростку был причинен вред здоровью средней тяжести.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся. Суд вынес решение о взыскании со школы в пользу пострадавшего 50 тыс рублей в счет возмещения морального вреда.