20 апреля 2022

В детском саду Ноябрьска появится казачья группа

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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Традиции казачества начнут прививать с дошкольного возраста Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на базе детского сада «Синеглазка» откроется кадетская казачья группа. С данной инициативой выступили общественники Ноябрьского хуторского казачьего войска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«К общеобразовательной программе дошкольников добавят дополнительные занятия физкультурой и народными танцами», — поясняется на официальном сайте администрации Ноябрьска. С 2013 года в городе успешно функционируют казачьи кадетские классы на базе школы №5.

Ранее URA.RU рассказало об инициативе депутата Тюменской думы Ивана Вершинина. Он предложил вернуть в российские школы уроки начальной военной подготовки.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на базе детского сада «Синеглазка» откроется кадетская казачья группа. С данной инициативой выступили общественники Ноябрьского хуторского казачьего войска, сообщает пресс-служба горадминистрации. «К общеобразовательной программе дошкольников добавят дополнительные занятия физкультурой и народными танцами», — поясняется на официальном сайте администрации Ноябрьска. С 2013 года в городе успешно функционируют казачьи кадетские классы на базе школы №5. Ранее URA.RU рассказало об инициативе депутата Тюменской думы Ивана Вершинина. Он предложил вернуть в российские школы уроки начальной военной подготовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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