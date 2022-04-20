В детском саду Ноябрьска появится казачья группа

Традиции казачества начнут прививать с дошкольного возраста Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) на базе детского сада «Синеглазка» откроется кадетская казачья группа. С данной инициативой выступили общественники Ноябрьского хуторского казачьего войска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«К общеобразовательной программе дошкольников добавят дополнительные занятия физкультурой и народными танцами», — поясняется на официальном сайте администрации Ноябрьска. С 2013 года в городе успешно функционируют казачьи кадетские классы на базе школы №5.

Ранее URA.RU рассказало об инициативе депутата Тюменской думы Ивана Вершинина. Он предложил вернуть в российские школы уроки начальной военной подготовки.