Экскурсию посетили студенты КГУ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты из Афганистана, Вьетнама, Ливана, Нигерии и Сальвадора первыми посетили выставку «Живая история Зауралья». Данная информация была размещена 21 апреля на сайте Курганского государственного университета.

«Иностранные студенты КГУ, слушатели подготовительного отделения, стали первыми посетителями выставки „Живая история Зауралья“, открывшейся в Мультицентре „Смолин“. Студенты из Нигерии, Сальвадора, Вьетнама, Ливана и Афганистана познакомились с историей региона, в котором они сейчас проживают и учатся», — указано в сообщении.

Участникам экскурсии показали историю Курганской области с помощи проекционных стендов, интерактивных диорам, виртуальных стендов, VR-реконструкции в формате 360 градусов, touch-панелей и макетов с дополненной реальностью. В университете отметили, что студентам особенно понравились настольные игры и очки виртуальной реальности.

Иностранным студентам понравились очки виртуальной реальности Фото: группа мультицентра «Смолин», соцсеть «ВКонтакте»

Также студентов заинтересовали настольные игры Фото: группа мультицентра «Смолин», соцсеть «ВКонтакте»

Выставку, в том числе, посетили студенты из Афганистана, Вьетнама, Ливана, Нигерии и Сальвадора Фото: группа мультицентра «Смолин», соцсеть «ВКонтакте»