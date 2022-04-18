Власти ЯНАО создадут оперативный штаб помощи беженцам с Украины

Оперативный штаб будет заниматься рассмотрением вопросов касающихся беженцев с Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Власти ЯНАО создадут оперативный штаб по оказанию помощи беженцам из ДНР и ЛНР. Как сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства, обеспечивать деятельность штаба будет департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

«Постановлением предлагается утвердить положение об оперативном штабе по оказанию помощи лицам, постоянно проживающим на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшим на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа в экстренном массовом порядке, утвердить порядок обеспечения их временного социально-бытового обустройства», — говорится в комментарии к документу.

После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, мэрам рекомендуют создать аналогичные штабы в своих муниципалитетах. Помимо этого оперативный штаб сможет создавать рабочие группы, а также привлекать к своей работе исполнительные органы власти.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО прибыло 36 беженцев с Украины. Как сообщили в окружном департаменте гражданской защиты, эти люди самостоятельно приехали к родственникам проживающим на территории округа. В ЯНАО было организованно два пункта долговременного размещения для эвакуированных граждан с территории ДНР и ЛНР. Они находятся в Ноябрьске и Новом Уренгое, и на данный момент никто в них не проживает, поскольку централизованного прибытия вынужденных переселенцев в округ еще не было.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По его словам, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны также подчеркнули, что приоритет армии — не допустить жертв среди мирного населения. После начала спецоперации в Россию въехали сотни тысяч беженцев.

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