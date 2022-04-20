20 апреля 2022

Скандальный сыровар призвал курганцев выращивать коноплю

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, сирота олег
Олег Сирота видит перспективы в ягодах и конопле Фото:

Председатель Ассоциации «Народный фермер», сыровар Олег Сирота, известный неоднозначными поступками и заявлениями, назвал самые прибыльные отрасли агробизнеса. По его мнению, это выращивание конопли и ягод. Сирота выступил сегодня в Кургане на губернаторских чтениях, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций и импортозамещения, передает корреспондент URA.RU.

«Ягоды тема номер один в сельском хозяйстве сегодня. Рентабельность 200%. Страшный дефицит. Все шло из Европы через Белоруссию. Мы будем в этом году выращивать пшеницу, ячмень, овес и коноплю. Нас всех спасет конопля. Это хорошая культура: ткани, масло можно делать», — заявил Олег Сирота на открытии губернаторских чтений.

По мнению «народного фермера», деньги в сельском хозяйстве есть, и их можно заработать. В условиях санкций сельское хозяйство будет выстреливать. Растет в цене пшеница, семена подсолнечника.

Губернатор Вадим Шумков, открывая чтения, пошутил, что согласился модерировать встречу за скидку на сыр. Но, возвращаясь в серьезное русло, отметил, что такой формат встреч призван вдохновить курганских аграриев примером людей, которые сделали себя сами. Например, сыроварня Сироты выросла от кастрюли до 40 тонн продукции и полутора миллиардов рублей оборота.

Ранее СМИ писали о скандальном разводе Олега Сироты с дочерью фермера-миллионера Германа Стерлигова Пелагеей. Также «народный фермер» призывал отстреливать бездомных собак, которые, по его мнению, воровали животных у фермеров. А немецкие ветеринары запретили его сыры.

Вадим Шумков (справа) пошутил, что стал модератором за скидку на сыр
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Председатель Ассоциации «Народный фермер», сыровар Олег Сирота, известный неоднозначными поступками и заявлениями, назвал самые прибыльные отрасли агробизнеса. По его мнению, это выращивание конопли и ягод. Сирота выступил сегодня в Кургане на губернаторских чтениях, посвященных развитию агробизнеса в условиях санкций и импортозамещения, передает корреспондент URA.RU. «Ягоды тема номер один в сельском хозяйстве сегодня. Рентабельность 200%. Страшный дефицит. Все шло из Европы через Белоруссию. Мы будем в этом году выращивать пшеницу, ячмень, овес и коноплю. Нас всех спасет конопля. Это хорошая культура: ткани, масло можно делать», — заявил Олег Сирота на открытии губернаторских чтений. По мнению «народного фермера», деньги в сельском хозяйстве есть, и их можно заработать. В условиях санкций сельское хозяйство будет выстреливать. Растет в цене пшеница, семена подсолнечника. Губернатор Вадим Шумков, открывая чтения, пошутил, что согласился модерировать встречу за скидку на сыр. Но, возвращаясь в серьезное русло, отметил, что такой формат встреч призван вдохновить курганских аграриев примером людей, которые сделали себя сами. Например, сыроварня Сироты выросла от кастрюли до 40 тонн продукции и полутора миллиардов рублей оборота. Ранее СМИ писали о скандальном разводе Олега Сироты с дочерью фермера-миллионера Германа Стерлигова Пелагеей. Также «народный фермер» призывал отстреливать бездомных собак, которые, по его мнению, воровали животных у фермеров. А немецкие ветеринары запретили его сыры.
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