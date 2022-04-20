Тюменец героически погиб при выполнении боевых задач на Украине

21 апреля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Григорий Турубаров выпустился из ТВВИКУ в 2013 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного училища Григорий Турубаров погиб во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает официальный сайт Союза военных инженеров. «В ходе выполнения боевых задач погиб Турубаров Григорий Константинович, 2013 год выпуска. Прощание состоится в траурном зале Патрушева с 10 до 11 часов 22 апреля 2022 года. Вечная память», — указано на официальном сайте Союза военных инженеров. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость. РФ заключила с республиками ряд соглашений. В том числе, предусматривающих взаимную военную поддержку. Как ранее указывало URA.RU, 9 мая тюменцы впервые с 2020 года смогут вновь принять участие в акции «Бессмертный батальон». В том числе, пройти по одной из центральных улиц города с портретами солдат, погибших во время проведения спецоперации на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного училища Григорий Турубаров погиб во время выполнения боевых задач. Об этом сообщает официальный сайт Союза военных инженеров. «В ходе выполнения боевых задач погиб Турубаров Григорий Константинович, 2013 год выпуска. Прощание состоится в траурном зале Патрушева с 10 до 11 часов 22 апреля 2022 года. Вечная память», — указано на официальном сайте Союза военных инженеров. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость. РФ заключила с республиками ряд соглашений. В том числе, предусматривающих взаимную военную поддержку. Как ранее указывало URA.RU, 9 мая тюменцы впервые с 2020 года смогут вновь принять участие в акции «Бессмертный батальон». В том числе, пройти по одной из центральных улиц города с портретами солдат, погибших во время проведения спецоперации на Украине.