В Миассе после пожара парализован цех подрядчика «Газпрома»

На производственном комплексе «Интрафит» в Миассе, где изготавливаются разрезные тройники для ПАО «Газпром», произошел пожар. Сейчас на предприятии ведется проверка соблюдения требований промышленной безопасности. Туда выехало руководство петербургской «Сервисной компании ИНТРА», в состав которой входит миасское предприятие, рассказали URA.RU в пресс-службе головной организации.
«На данный момент никто из руководителей „Сервисной компании ИНТРА“ не сможет дать официальный комментарий. Все, кто занимается Миассом, находятся непосредственно в Миассе», — рассказали в пресс-службе предприятия.
Пожар в Миассе произошел 16 апреля 2022 года в 10:37. Такие данные указаны в официальной сводке ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве не стали раскрывать название предприятия, однако это было единственное за выходные возгорание на производстве в Миассе.
«На загорание реагировали от МЧС 23 человека, 5 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал. На место выехал сотрудник отдела дознания, который в установленные законом сроки должен провести проверку по факту возгорания», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Более подробно об инциденте корреспонденту URA.RU рассказали на самом ООО «Интрафит». По данным пресс-службы предприятия, пожар произошел в отдельно стоящем от основного производства здании, в котором расположен цех по закалке крепежа.
«Официальной проверкой МЧС установлена причина возгорания — неисправность проводки в здании цеха. Производство продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо задержек», — рассказали в пресс-службе компании «Интрафит».
Предприятие «Интрафит» является одним из двух ключевых поставщиков разрезных тройников, которые используются при проведении работ на объектах ПАО «Газпром». А «Сервисная компания ИНТРА» непосредственно выполняет работы по врезке под давлением на объектах газовой корпорации. По мнению источника URA.RU, остановка цеха может оказать негативное влияние на выполнение работ на объектах «Газпрома». В пресс-службу компании направлен официальный запрос.
На производственном комплексе «Интрафит» в Миассе, где изготавливаются разрезные тройники для ПАО «Газпром», произошел пожар. Сейчас на предприятии ведется проверка соблюдения требований промышленной безопасности. Туда выехало руководство петербургской «Сервисной компании ИНТРА», в состав которой входит миасское предприятие, рассказали URA.RU в пресс-службе головной организации. «На данный момент никто из руководителей „Сервисной компании ИНТРА“ не сможет дать официальный комментарий. Все, кто занимается Миассом, находятся непосредственно в Миассе», — рассказали в пресс-службе предприятия. Пожар в Миассе произошел 16 апреля 2022 года в 10:37. Такие данные указаны в официальной сводке ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве не стали раскрывать название предприятия, однако это было единственное за выходные возгорание на производстве в Миассе. «На загорание реагировали от МЧС 23 человека, 5 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал. На место выехал сотрудник отдела дознания, который в установленные законом сроки должен провести проверку по факту возгорания», — уточнили в пресс-службе ведомства. Более подробно об инциденте корреспонденту URA.RU рассказали на самом ООО «Интрафит». По данным пресс-службы предприятия, пожар произошел в отдельно стоящем от основного производства здании, в котором расположен цех по закалке крепежа. «Официальной проверкой МЧС установлена причина возгорания — неисправность проводки в здании цеха. Производство продолжает работать в штатном режиме, без каких-либо задержек», — рассказали в пресс-службе компании «Интрафит». Предприятие «Интрафит» является одним из двух ключевых поставщиков разрезных тройников, которые используются при проведении работ на объектах ПАО «Газпром». А «Сервисная компания ИНТРА» непосредственно выполняет работы по врезке под давлением на объектах газовой корпорации. По мнению источника URA.RU, остановка цеха может оказать негативное влияние на выполнение работ на объектах «Газпрома». В пресс-службу компании направлен официальный запрос.