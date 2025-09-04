Опасную змею заметили курганцы в лесу
В Кургане в лесу у микрорайона Утяк грибники обнаружили ядовитую гадюку. Фотографией своей находки они поделились в соцсетях.
«Еще встретила гадюку, чуть не наступила. 10 литров (грибов — прим.ред) опят», — рассказала женщина в паблике грибников во «Вконтакте». К посту она прикрепила фото, на котором у пня черная гадюка высунула голову и наблюдает. Кроме того, женщина выложила фотографию опят.
Встречи со змеями в Кургане происходят не в первый раз. Ранее URA.RU сообщало, что на даче огромный уж захватил грядку с огурцами.
