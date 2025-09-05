Лариса Долина споет пять песен поэтессы из Кургана

Известная певица Лариса Долина исполнит пять песен из нового альбома курганской поэтессы Ларисы Фоминой. Главным синглом альбома стала песня «Будь со мной», исполненная Ларисой Долиной как сольно, так и в дуэте с Филиппом Киркоровым. Информацию опубликовала курганская писательница в своем telegram-канале.
«Так же в альбом вошли „Билась в твое сердце“, получившая „Золотой Граммофон“ и ставшая „Песней года“ в 2024 году „Место встречи планета Земля“», — сообщает в своем telegram-канале поэтесса.
Кроме вышеперечисленных песен, в альбом вошли две премьеры — «Во имя твое» и «Ты мой будущий». Музыку к трекам курганской поэтессы написал Рустам Разыков.
Ранее, в августе 2025 года, Лариса Долина уже привлекла внимание публики необычным экспериментом — она исполнила свой хит «Погода в доме» в стиле рэпа, что вызвало неоднозначную реакцию слушателей и критику со стороны музыкальных экспертов. Музыкальный критик Сергей Соседов тогда посоветовал певице вернуться к привычному эстрадному жанру.
