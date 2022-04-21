Депутат ГД допустил запрет украинской музыки и песен в РФ

21 апреля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Запрет на контент творческих деятелей из Украины не повлияет на развитие российской культуры, считает Хамзаев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если контент украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, будет нести антироссийски характер, то его следует блокировать. Запрет творчества этих артистов также не скажется на российской культуре. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Если там будет контент фейковый, оскорбления, принижения, унижения, должна быть моментальная блокировка. А так, это будет битва с ветряными мельницами. Считаю, что любое воздействие на политику надо пресекать. Если их контент таковым является, тоже надо блокировать. Я не вижу в этом проблемы», — сказал Бийсултан Хамзаев. Парламентарий отметил, что блокировка контента никак не повлияет на развитие культуры внутри страны. «Абсолютно правильно, что этим блогерам, музыкантам, артистам закрыли въезд, потому что они кормились в основном здесь. Касательно их контента, надо ли его блокировать? Я не вижу в этом никакой проблемы. Если мы заблокируем их контент, ничего ущербного для русской культуры не произойдет, потому что она большая, глубокая и с историей», — уточнил депутат Госдумы. Ранее российские власти запретили въезд в страну для 31 деятеля культуры из Украины на 50 лет. Среди них оказались музыканты Иван Дорн, Светлана Лобода, Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Дмитрий Монатик, солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан и Андрей Данилко (Верка Сердючка). Также в Россию до 2072 года не смогут приехать актриса Мила Сивацкая, блогер Ян Гардиенко, видеоблогер и телеведущий Антон Птушкин и другие. Ограничительные меры связаны с критическими высказываниями по поводу спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является демилитаризация и денацификация Украины, а не оккупация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Если контент украинских деятелей культуры, которым запретили въезд в Россию на 50 лет, будет нести антироссийски характер, то его следует блокировать. Запрет творчества этих артистов также не скажется на российской культуре. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Если там будет контент фейковый, оскорбления, принижения, унижения, должна быть моментальная блокировка. А так, это будет битва с ветряными мельницами. Считаю, что любое воздействие на политику надо пресекать. Если их контент таковым является, тоже надо блокировать. Я не вижу в этом проблемы», — сказал Бийсултан Хамзаев. Парламентарий отметил, что блокировка контента никак не повлияет на развитие культуры внутри страны. «Абсолютно правильно, что этим блогерам, музыкантам, артистам закрыли въезд, потому что они кормились в основном здесь. Касательно их контента, надо ли его блокировать? Я не вижу в этом никакой проблемы. Если мы заблокируем их контент, ничего ущербного для русской культуры не произойдет, потому что она большая, глубокая и с историей», — уточнил депутат Госдумы. Ранее российские власти запретили въезд в страну для 31 деятеля культуры из Украины на 50 лет. Среди них оказались музыканты Иван Дорн, Светлана Лобода, Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Дмитрий Монатик, солист группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан и Андрей Данилко (Верка Сердючка). Также в Россию до 2072 года не смогут приехать актриса Мила Сивацкая, блогер Ян Гардиенко, видеоблогер и телеведущий Антон Птушкин и другие. Ограничительные меры связаны с критическими высказываниями по поводу спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что основными целями операции является демилитаризация и денацификация Украины, а не оккупация страны.