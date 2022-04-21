Психолог раскрыл, как распознать манипуляцию в СМИ и соцсетях

21 апреля 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Манипуляция всегда подталкивает к действию, сказал Александр Невеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщения, вызывающие сильные негативные эмоции, побуждение к действию, в большинстве случаев являются манипуляцией. Об этом URA.RU рассказал кандидат психологических наук Александр Невеев. «Первый признак манипуляции — это когда у человека пытаются вызвать определенные чувства. Второй момент — агрессивная, концентрированная обработка. У вас не просто будут стремиться вызвать эмоции, а именно нагрузить, не отпускать. И третий признак — эти эмоции будут подталкивать вас к действию. Будет эксплуатироваться момент срочности, что нужно принять меры прямо сейчас, иначе случится что-то глобальное. Например, если вы сию секунду не напишете комментарий, начнется мировая война», — сказал Александр Невеев. По его словам, необходимо все подобные сообщения подвергать глубокому анализу. «Простейший прием — перекрестная проверка информации. Если вы читаете в одном источнике, обязательно проверьте, есть ли это в других, которые не связаны с первым. Любую новость нужно проверять и доходить до первоисточника. Часто бывает, что сообщение об условных трупах девочек на Украине, появилось на совершенно неавторитетном ресурсе, а потом его растиражировали», — объяснил психолог. Он подчеркнул, что сейчас очень активно используют средства информационно-психологической борьбы. «Это эффективные технологии, бороться с которыми на уровне обывателя очень сложно, но методы те же. Если вы видите сообщение, что прямо сейчас русские солдаты пытают кого-то в Мариуполе и вы должны принять меры, то необходимо взять себя в руки и посмотреть на другие источники. Сейчас нужно очень внимательно относиться к любой информации, а особенно к той, которая толкает к действиям, и не торопиться с выводами», — добавил кандидат наук. О начале спецоперации на Украине президент России объявил 24 февраля. Он подчеркнул, что ее целью является помощь жителям Донбасса, а не оккупация. Украинские распространили видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ назвали это постановкой. Российский лидер сравнил инсценировку в Буче с провокацией с химоружием в Сирии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Сообщения, вызывающие сильные негативные эмоции, побуждение к действию, в большинстве случаев являются манипуляцией. Об этом URA.RU рассказал кандидат психологических наук Александр Невеев. «Первый признак манипуляции — это когда у человека пытаются вызвать определенные чувства. Второй момент — агрессивная, концентрированная обработка. У вас не просто будут стремиться вызвать эмоции, а именно нагрузить, не отпускать. И третий признак — эти эмоции будут подталкивать вас к действию. Будет эксплуатироваться момент срочности, что нужно принять меры прямо сейчас, иначе случится что-то глобальное. Например, если вы сию секунду не напишете комментарий, начнется мировая война», — сказал Александр Невеев. По его словам, необходимо все подобные сообщения подвергать глубокому анализу. «Простейший прием — перекрестная проверка информации. Если вы читаете в одном источнике, обязательно проверьте, есть ли это в других, которые не связаны с первым. Любую новость нужно проверять и доходить до первоисточника. Часто бывает, что сообщение об условных трупах девочек на Украине, появилось на совершенно неавторитетном ресурсе, а потом его растиражировали», — объяснил психолог. Он подчеркнул, что сейчас очень активно используют средства информационно-психологической борьбы. «Это эффективные технологии, бороться с которыми на уровне обывателя очень сложно, но методы те же. Если вы видите сообщение, что прямо сейчас русские солдаты пытают кого-то в Мариуполе и вы должны принять меры, то необходимо взять себя в руки и посмотреть на другие источники. Сейчас нужно очень внимательно относиться к любой информации, а особенно к той, которая толкает к действиям, и не торопиться с выводами», — добавил кандидат наук. О начале спецоперации на Украине президент России объявил 24 февраля. Он подчеркнул, что ее целью является помощь жителям Донбасса, а не оккупация. Украинские распространили видеозапись, снятую якобы в Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ назвали это постановкой. Российский лидер сравнил инсценировку в Буче с провокацией с химоружием в Сирии.