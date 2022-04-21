Европейцев заставляют экономить на топливе и электричестве

21 апреля 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Европейцев просят меньше пользоваться авто Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Международное энергетическое агентство поделилось с жителями Евросоюза советами, как снизить потребление российских энергоносителей. Эксперты, в частности, призывают европейцев реже использовать кондиционеры и ездить медленнее. «В руководстве, опубликованном совместно с Европейской комиссией, агентство рекомендовало европейцам по возможности работать из дома, избегать вождения по воскресеньям в крупных городах и использовать велосипеды, общественный транспорт или больше ходить пешком. Также советуется отрегулировать настройки котла и отключить термостат», — приводит рекомендации Международного энергетического агентства издание Reuters. Как отмечает портал, при соблюдении этих мер каждое домохозяйство сможет сэкономить 450 евро в год. А если эти правила будут соблюдаться во всем ЕС, они могут сэкономить 220 миллионов баррелей нефти в год и 17 миллиардов кубометров газа в год. Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала спецоперации России на Украине. Первыми запрет на российские энергоносители ввели США, напоминает RT. Однако в ЕС пока не готовы к такому шагу, сообщает телеканал 360. В ответ российские власти ввели оплату газа для недружественных стран только за рубли — такое решение, согласно опросу ВЦИОМ, поддержали 76% россиян. По словам президента РФ Владимира Путина, отказ западных стран от российских энергоресурсов ударил не только по миллионам европейцев, но и по США. Он добавил, что Россия будет находить другие рынки сбыта энергоносителей кроме Запада. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Международное энергетическое агентство поделилось с жителями Евросоюза советами, как снизить потребление российских энергоносителей. Эксперты, в частности, призывают европейцев реже использовать кондиционеры и ездить медленнее. «В руководстве, опубликованном совместно с Европейской комиссией, агентство рекомендовало европейцам по возможности работать из дома, избегать вождения по воскресеньям в крупных городах и использовать велосипеды, общественный транспорт или больше ходить пешком. Также советуется отрегулировать настройки котла и отключить термостат», — приводит рекомендации Международного энергетического агентства издание Reuters. Как отмечает портал, при соблюдении этих мер каждое домохозяйство сможет сэкономить 450 евро в год. А если эти правила будут соблюдаться во всем ЕС, они могут сэкономить 220 миллионов баррелей нефти в год и 17 миллиардов кубометров газа в год. Западные страны начали вводить санкции против РФ и отказываться от российского газа и нефти с начала спецоперации России на Украине. Первыми запрет на российские энергоносители ввели США, напоминает RT. Однако в ЕС пока не готовы к такому шагу, сообщает телеканал 360. В ответ российские власти ввели оплату газа для недружественных стран только за рубли — такое решение, согласно опросу ВЦИОМ, поддержали 76% россиян. По словам президента РФ Владимира Путина, отказ западных стран от российских энергоресурсов ударил не только по миллионам европейцев, но и по США. Он добавил, что Россия будет находить другие рынки сбыта энергоносителей кроме Запада.