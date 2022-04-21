Первая страна из ЕС полностью отказалась от российской нефти

За месяц Австрия отказалась от российских энергоресурсов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Австрия стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась перерабатывать российскую нефть. Отказ от энергоресурса произошел в марте, пояснили в австрийской компании OMV.

«В течение марта мы заменили эти объемы другой сырой нефтью с рынка. В настоящее время мы не перерабатываем российскую нефть», — отметил представитель компании в беседе с ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5-10 лет, пишет RT. Кроме того, в случае отказа Запада от нефти из России ее стоимость может возрасти до 300-500 долларов за баррель.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В цели России также входит помощь гражданам Донбасса, восемь лет терпевшим обстрелы со стороны украинских солдат. Несмотря на все это, ряд стран ЕС и США выступили против действий России и ввели против нее жесткие санкции, касающиеся разных секторов экономики.

Помимо этого, Евросоюзом планирует ввести эмбарго на российскую нефть и газ. Из-за того, что не все страны готовы идти на такие шаги, внутри ЕС появился раскол. Так, кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей. Венгрия согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями и не считает покупку энергоносителей обходом санкций РФ. Польша ввела эмбарго на российский уголь, а чехи испугались запрета руководства страны на эмбарго.

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