Пленный солдат ВСУ заявил о приказах расстреливать мирных жителей

21 апреля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

По словам пленного солдата, командование ВСУ обманывало военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Украинское командование заставляло солдат расстреливать мирных жителей. Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий Антон Морозов. «Попав на передний край, я слышал от старших по званию, что можно открывать огонь, куда угодно и в кого угодно. Гражданские, кого увидел, кто не понравился — огонь на поражение», — передает его слова Пятый канал. Мужчина отметил, что такая агрессия и жестокость вызваны тем, что киевский националистический режим восемь лет «настраивал страну» — врал гражданам о том, что Россия, ДНР и ЛНР — это заклятые враги. При этом утверждал, что Запад — США и Европа — это лучшие друзья украинцев. «Ребята, нас жестоко обманывают. Здесь нет нам врагов», — добавил Морозов. Ранее британский наемник Шон Пиннер заявил, что командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. По его словам, командиры знали, что отправляют «своих людей» на верную гибель. На территории Украины с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. По информации ведомства, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинское командование заставляло солдат расстреливать мирных жителей. Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий Антон Морозов. «Попав на передний край, я слышал от старших по званию, что можно открывать огонь, куда угодно и в кого угодно. Гражданские, кого увидел, кто не понравился — огонь на поражение», — передает его слова Пятый канал. Мужчина отметил, что такая агрессия и жестокость вызваны тем, что киевский националистический режим восемь лет «настраивал страну» — врал гражданам о том, что Россия, ДНР и ЛНР — это заклятые враги. При этом утверждал, что Запад — США и Европа — это лучшие друзья украинцев. «Ребята, нас жестоко обманывают. Здесь нет нам врагов», — добавил Морозов. Ранее британский наемник Шон Пиннер заявил, что командование Вооруженных сил Украины бросило своих солдат прямо во время боя с российскими военными в промышленной зоне Мариуполя. По его словам, командиры знали, что отправляют «своих людей» на верную гибель. На территории Украины с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. По информации ведомства, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.