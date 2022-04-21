Беженка из Донбасса укрылась в ХМАО и работает учителем. URA.RU рассказывает ее историю

22 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Учитель покинула Горловку из-за постоянных обстрелов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Беженка из Горловки (территория ДНР) Екатерина Антал укрылась в Нижневартовске и устроилась на работу учителем математики в школе №34. С Донбасса женщина бежала с двумя маленькими дочерьми — трех и семи лет. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «В Горловке начались постоянные обстрелы, отключили воду, начались перебои со светом, дети не учились. Мы поняли, что надо спасаться. У нас родственники в Нижневартовске, поэтому мы и решили сюда, выбирались сами через Успенку (село в ДНР, — прим. URA.RU). Мне сразу предложили работу в Нижневартовске. Благодаря директору школы Ирине Александровне дали жилье», — говорит Антал. Сейчас учитель обставляет квартиру, выданную мэрией, в этом ей помогают коллеги и родственники. «Мне очень помогают коллеги, благотворительные фонды и просто люди, которых я даже не знаю. Оформили мне прописку, без нее я ничего бы не смогла сделать», — рассказывает женщина. По словам Антал, на Донбассе и на Украине у нее остались почти все родственники. Муж и родители в Горловке, сестра — на Западной Украине. «На западной Украине тихо, а вот в Горловке сейчас постоянно стреляют, стреляли на протяжении всех восьми лет, но сейчас все намного интенсивнее. Это все внезапно — сначала тихо, а потом прилетит снаряд, который разрывает все вокруг. Очень страшно за родных», — добавляет Антал. В начале марта URA.RU сообщало, что ХМАО первым в УрФО примет беженцев из Донбасса, для них были организованы спецрейсы. В конце минувшего месяца эвакуированные в Сургут дети уже пошли в школу №15 в поселке Юность, что находится вблизи города. Беженцы из Донбасса начали массово переезжать в Россию после того, как территории ДНР и ЛНР стали целью для украинских военных. В ответ на эти провокации, президент России Владимир Путин отдал приказ к началу спецоперацию по демилитаризации Украины и защите мирных граждан ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Беженка из Горловки (территория ДНР) Екатерина Антал укрылась в Нижневартовске и устроилась на работу учителем математики в школе №34. С Донбасса женщина бежала с двумя маленькими дочерьми — трех и семи лет. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «В Горловке начались постоянные обстрелы, отключили воду, начались перебои со светом, дети не учились. Мы поняли, что надо спасаться. У нас родственники в Нижневартовске, поэтому мы и решили сюда, выбирались сами через Успенку (село в ДНР, — прим. URA.RU). Мне сразу предложили работу в Нижневартовске. Благодаря директору школы Ирине Александровне дали жилье», — говорит Антал. Сейчас учитель обставляет квартиру, выданную мэрией, в этом ей помогают коллеги и родственники. «Мне очень помогают коллеги, благотворительные фонды и просто люди, которых я даже не знаю. Оформили мне прописку, без нее я ничего бы не смогла сделать», — рассказывает женщина. По словам Антал, на Донбассе и на Украине у нее остались почти все родственники. Муж и родители в Горловке, сестра — на Западной Украине. «На западной Украине тихо, а вот в Горловке сейчас постоянно стреляют, стреляли на протяжении всех восьми лет, но сейчас все намного интенсивнее. Это все внезапно — сначала тихо, а потом прилетит снаряд, который разрывает все вокруг. Очень страшно за родных», — добавляет Антал. В начале марта URA.RU сообщало, что ХМАО первым в УрФО примет беженцев из Донбасса, для них были организованы спецрейсы. В конце минувшего месяца эвакуированные в Сургут дети уже пошли в школу №15 в поселке Юность, что находится вблизи города. Беженцы из Донбасса начали массово переезжать в Россию после того, как территории ДНР и ЛНР стали целью для украинских военных. В ответ на эти провокации, президент России Владимир Путин отдал приказ к началу спецоперацию по демилитаризации Украины и защите мирных граждан ДНР и ЛНР.