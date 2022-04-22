Украинский министр: страна станет членом ЕС в 2024 году

Украина может стать членом ЕС уже к 2024 году, считает Юлия Свириденко Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина станет членом Европейского союза в 2024 году. Об этом сообщала первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Украина рассчитывает стать полноценным членом Европейского Союза уже в 2024 году», — передает «Украинская правда» слова Свириденко.

По словам министра, власти Украины также планируют за два года восстановить транспортную и социальную инфраструктуру. Киев будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения, которые произошли в ходе спецоперации.

Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз 1 марта. Киев надеется получить статус кандидата в члены Евросоюза в июне. Однако глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что вопрос о членстве Украины, Молдавии и Грузии в ЕС не имеет однозначной поддержки среди членов сообщества. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан считает, что пока рано вести дискуссии о принятии Украины в ЕС, пишет RT. Украинский президент Владимир Зеленский 18 апреля передал представителю Евросоюза заполненную анкету для присвоения Украине статуса кандидата на членство в ЕС.