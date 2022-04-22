На роддом в Мариуполе не совершали авианалет (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине

Государственный департамент США опубликовал лонгрид, посвященный спецоперации России на Украине, в котором присутствуют фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Так, в американском ведомстве в очередной раз обвинили Москву в «авиаударе» по роддому в Мариуполе. Эту дезинформацию не раз опровергали в СМИ.

Инцидент связан с фейком, который разоблачила блогер Марианна Вишемирская (Подгурская) в интервью в начале апреля. Девушка была запечатлена на фото у роддома в Мариуполе, а позднее опровергла фейк ВСУ о якобы «авиаударе» России по роддому. «Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Сказали, что его не было. Подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали», — сказала она.

Западные СМИ активно использовали фото девушки в качестве доказательства «российского удара» еще в начале марта. «Украинские сотрудники МЧС и волонтеры несут беременную женщину, которая получила перелом таза и отслоение бедра во время обстрела родильного дома 9 марта 2022 года. Женщина и ее ребенок позже скончались», — сообщает департамент под фотографией с беременной женщиной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военные РФ якобы бомбили роддом в Мариуполе. Telegram-канал «Антифейк|Основа» нашел несоответствия в этой информации. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что в роддоме Мариуполя бойцы украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ экстремистским и запрещен) устроили себе базу. Он рассказал, что радикалы выгнали оттуда рожениц и всех медсестер.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Как заявлял глава государства Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Украины. В Минобороны РФ уже опровергали фейки со стороны вооруженных сил Украины о потерях.

Западные СМИ активно использовали фото беременной в качестве доказательства «российского удара» Фото: скриншот с сайта Госдепа

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