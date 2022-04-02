Блогерша из роддома в Мариуполе разоблачила главный фейк ВСУ

02 апреля 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

На роддом в Мариуполе не совершали авианалет, сообщила блогер Марианна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Блогер Марианна в интервью опровергла главный фейк ВСУ о якобы «авиаударе» России по роддому в Мариуполе. Западные СМИ активно использовали фото девушки в качестве доказательства «российского удара». «Я была в третьем роддоме. Военные ничем не помогали, пришли однажды и забрали нашу еду. В день обстрела никто из находившихся в здании ничего не слышал. Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта раздался грохот, мне лицо немного посекло осколками. После второго взрыва нас эвакуировали в подвал. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Сказали, что его не было. Подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали», — сказала девушка в интервью, опубликованном в telegram канале бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. По словам Марианны, она недолго просидела в подвале, после чего пришли военные и начали выводить всех из здания, где их уже ждали журналисты, которые заранее прибыли на место. Один из них начал снимать девушку несмотря на ее протесты. «О снимке на кушетке, который использовали СМИ, я узнала, оказавшись в безопасности. Но на том кадре была не я», — заявила Марианна. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 9 марта украинские и западные СМИ начали массового тиражировать фейк о якобы «российском» ударе по роддому в Мариуполе, в качестве доказательства предоставив фотографии блогера Марианны. В Минобороны РФ опровергли это заявление, и предоставили соответствующие данные в ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в роддоме была организована база националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация), пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Марианна в интервью опровергла главный фейк ВСУ о якобы «авиаударе» России по роддому в Мариуполе. Западные СМИ активно использовали фото девушки в качестве доказательства «российского удара». «Я была в третьем роддоме. Военные ничем не помогали, пришли однажды и забрали нашу еду. В день обстрела никто из находившихся в здании ничего не слышал. Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта раздался грохот, мне лицо немного посекло осколками. После второго взрыва нас эвакуировали в подвал. Мы потом начали обсуждать, был ли авианалет. Сказали, что его не было. Подтвердилось наше мнение, что мы не слышали, они тоже не слышали», — сказала девушка в интервью, опубликованном в telegram канале бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. По словам Марианны, она недолго просидела в подвале, после чего пришли военные и начали выводить всех из здания, где их уже ждали журналисты, которые заранее прибыли на место. Один из них начал снимать девушку несмотря на ее протесты. «О снимке на кушетке, который использовали СМИ, я узнала, оказавшись в безопасности. Но на том кадре была не я», — заявила Марианна. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 9 марта украинские и западные СМИ начали массового тиражировать фейк о якобы «российском» ударе по роддому в Мариуполе, в качестве доказательства предоставив фотографии блогера Марианны. В Минобороны РФ опровергли это заявление, и предоставили соответствующие данные в ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что в роддоме была организована база националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация), пишет RT.