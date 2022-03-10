Зеленского поймали на лжи о разрушенном украинском роддоме

Владимир Зеленский обвинил российские войска в бомбежке роддома Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского, который сообщал о разгромленном ВС РФ роддоме и жертвах, в том числе новорожденных, поймали на лжи. Об этом сообщает telegram-канал «Антифейк|Основа».

«В огромном трехэтажном здании оказалась только одна беременная, и непонятно почему у нее испачкано лицо. Зеленский сообщал, что погибли новорожденные дети и женщины, но до сих пор не сообщается ни об одном погибшем и не найден ни один новорожденный», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на Google-картах здание значится как офтальмологической корпус. «Украина опять создает фейки для мировой общественности», — добавляет «Антифейк».

9 марта Зеленский написал в своем telegram-канале, что российские военные якобы разбомбили роддом. По его информации, пострадали 17 человек, часть из которых оказалась под завалами. В том числе — дети. В своем посте он также просил закрыть небо над Украиной.

Ранее против закрытия неба над Украиной выступило сразу несколько сенаторов США. Объявлении бесполетной зоны над этой территорией, по их мнению, послужит объявлением Третьей мировой войны.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. В первые дни спецоперации стало ясно, что российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям: если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и используют их в качестве живых щитов.

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