21 апреля 2022

Сотрудники «Курганприбора» показали свою работу при санкциях. Видео

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Визит врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова на
Курганприбор показал в ролике, что санкции не повлияли на производство Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Оборонный завод «Курганприбор» показал на видео работу предприятия в условиях санкций. Таким образом завод присоединился к всероссийскому флешмобу. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Всероссийский флешмоб #МыРаботаем привлекает все больше курганских предприятий. В совместном ролике НПО „Курганприбор“, завод дорожной техники „Регион 45“ и предприятие „Технокерамика“ из Шадринска показали, что они без потерь перестроились под новые экономические условия. Производства работают в прежнем режиме, без сбоев, рабочие места сохраняются», — сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о том, что к флешмобу уже присоединились: Курганский машиностроительный завод, компания «Хлебный дом», ЗАО «Картофель», мясоперерабатывающее предприятие «Велес», «Курганский арматурный завод» и производственная компания «МобиДик». Чтобы принять участие в акции, нужно записать видео с производства, выложить его в социальных сетях или мессенджерах со специальными хэштегами.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

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Оборонный завод «Курганприбор» показал на видео работу предприятия в условиях санкций. Таким образом завод присоединился к всероссийскому флешмобу. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Всероссийский флешмоб #МыРаботаем привлекает все больше курганских предприятий. В совместном ролике НПО „Курганприбор“, завод дорожной техники „Регион 45“ и предприятие „Технокерамика“ из Шадринска показали, что они без потерь перестроились под новые экономические условия. Производства работают в прежнем режиме, без сбоев, рабочие места сохраняются», — сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что к флешмобу уже присоединились: Курганский машиностроительный завод, компания «Хлебный дом», ЗАО «Картофель», мясоперерабатывающее предприятие «Велес», «Курганский арматурный завод» и производственная компания «МобиДик». Чтобы принять участие в акции, нужно записать видео с производства, выложить его в социальных сетях или мессенджерах со специальными хэштегами. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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