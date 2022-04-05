Курганский арматурный завод записал видеоролик в доказательство, что санкции не повлияли на его работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Три курганских предприятия присоединились к флешмобу, в рамках которого доказали, что санкции никак не повлияли на производственный процесс. Одним из таких предприятий стал «Курганский арматурный завод», председателем совета директоров которого является Федор Теребенин, зять сенатора Сергея Муратова.

«Предприятия Курганской области продолжают присоединяться к всероссийскому флешмобу #МыРаботаем. Компания „Хлебный дом“, ЗАО „Картофель“ и „Курганский арматурный завод“ записали совместный ролик, который доказывает, что санкции никак не повлияли на производственный процесс», — сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале.

Ранее к этой акции уже присоединились три курганских завода: Курганский машиностроительный завод, мясоперерабатывающее предприятие «Велес» и производственная компания «МобиДик». Чтобы принять участие в акции, предприятие должно записать видео с производства и выложить его в соцсетях или мессенджерах со специальными хэштегами.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский машиностроительный завод попал под санкции Минфина США. Однако на предприятии заявили, что продолжают работу в штатном режиме, несмотря на санкции. Евросоюз включил в санкционный список сенатора Сергея Муратова.

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