Курс евро опустился до 78 рублей

22 апреля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Курс евро опустился ниже 80 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Курс евро опустился до 78 рублей впервые с 8 апреля 2022 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже. «Курс евро к 11.35 мск упал на 2,75% до 78 рублей. Курс американской валюты на 11:35 мск снижался до 73,205 рублей», — говорится на сайте Мосбиржи. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Курс евро опустился до 78 рублей впервые с 8 апреля 2022 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже. «Курс евро к 11.35 мск упал на 2,75% до 78 рублей. Курс американской валюты на 11:35 мск снижался до 73,205 рублей», — говорится на сайте Мосбиржи. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года.