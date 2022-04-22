Курс евро опустился до 78 рублей

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Курс евро опустился ниже 80 рублей Фото:
новость из сюжета
Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Курс евро опустился до 78 рублей впервые с 8 апреля 2022 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже.

«Курс евро к 11.35 мск упал на 2,75% до 78 рублей. Курс американской валюты на 11:35 мск снижался до 73,205 рублей», — говорится на сайте Мосбиржи.

Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года.

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Курс евро опустился до 78 рублей впервые с 8 апреля 2022 года. Это следует из динамики торгов на Московской бирже. «Курс евро к 11.35 мск упал на 2,75% до 78 рублей. Курс американской валюты на 11:35 мск снижался до 73,205 рублей», — говорится на сайте Мосбиржи. Курс российского рубля начал стремительное падение после заявления президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС в качестве санкций запретили поставку, продажу и экспорт евро и заморозили валютные резервы России. Курс евро уже опускался 8 апреля ниже 80 рублей, это произошло впервые с июля 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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