Министр Кравцов поздравил Комарову с открытием уникальной школы

21 апреля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Сургуте построили первую в России школу в концессию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте ввели в эксплуатацию первую в России школу, построенную в рамках концессии С этим событием губернатора ХМАО Наталья Комарову поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Югра стала первым регионом России, где формат концессионных соглашений начал успешно применяться для решения важной социальной задачи — расширения количества мест в учреждениях школьного образования. Это комплексная, системная работа, которую вы проводите. Федеральная методика строительства школ основывается на опыте Югры. Поздравляю с настоящим праздником — открытием новой школы», — заявил министр во время общественной приемки объекта по видеосвязи. Средняя общеобразовательная школа №9 находится в 39 микрорайоне Сургута и рассчитана на 550 учебных мест. Для детей в здании предусмотрены спортивный зал, бассейн, хореографические кабинеты. Кредитором проекта выступил Сбербанк. Форма концессионного соглашения разработана департаментом образования Югры совместно с Фондом развития Югры и другими профильными ведомствами. «Учитывая, как создавался этот объект, думаю, что большое значение он имеет и для страны в целом. Важная деталь — это то концессионное соглашение, которое не потребовало изменений в существенные условия по срокам, стоимости. Мы уложились в начальные обязательства», — подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО пошли на увеличение бюджетных расходов для того, чтобы дофинансировать еше пять школ, которые сейчас строятся в Югре в рамках концессионных соглашений. Речь идет про образовательные объекты в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте ввели в эксплуатацию первую в России школу, построенную в рамках концессии С этим событием губернатора ХМАО Наталья Комарову поздравил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО. «Югра стала первым регионом России, где формат концессионных соглашений начал успешно применяться для решения важной социальной задачи — расширения количества мест в учреждениях школьного образования. Это комплексная, системная работа, которую вы проводите. Федеральная методика строительства школ основывается на опыте Югры. Поздравляю с настоящим праздником — открытием новой школы», — заявил министр во время общественной приемки объекта по видеосвязи. Средняя общеобразовательная школа №9 находится в 39 микрорайоне Сургута и рассчитана на 550 учебных мест. Для детей в здании предусмотрены спортивный зал, бассейн, хореографические кабинеты. Кредитором проекта выступил Сбербанк. Форма концессионного соглашения разработана департаментом образования Югры совместно с Фондом развития Югры и другими профильными ведомствами. «Учитывая, как создавался этот объект, думаю, что большое значение он имеет и для страны в целом. Важная деталь — это то концессионное соглашение, которое не потребовало изменений в существенные условия по срокам, стоимости. Мы уложились в начальные обязательства», — подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО пошли на увеличение бюджетных расходов для того, чтобы дофинансировать еше пять школ, которые сейчас строятся в Югре в рамках концессионных соглашений. Речь идет про образовательные объекты в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.