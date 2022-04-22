В Екатеринбурге запретят продавать спиртное в майские праздники

Ограничения коснутся мест, в которых ожидается скопление горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге во время майских праздников запретят продавать алкоголь в центре, на ВИЗе, в Академическом, а также на Уралмаше. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Раньше всех ограничат продажу в пределах улиц Московская — Малышева — Либкнехта — Никонова — Красный пер. — Челюскинцев. В этом периметре нельзя будет приобрести алкогольную продукцию 2 мая с 8 до 13 часов. В следующий раз ограничат продажу 6 мая на ВИЗе — в магазинах на улице Заводская (от Кирова до Татищева) и на улице Кирова (от Заводской до Каменщиков). Ограничение будет установлено с 10:30 до 15:00.

Далее ограничение на продажу спиртного введено 7 мая:

С 8 до 13 часов в границах улиц 8 Марта — Валека — Вайнера — Театральный пер.

С 9 до 12:30 — пр. Сахарова (от Мехренцева до В. де Генина).

В День Победы ограничат продажу сразу на четырех участках:

Московская — Малышева — Либкнехта — Никонова — Красный пер. — Челюскинцев, с 8:00 до 23:00;

Красных борцов — Кировградская — Машиностроителей, с 10:00 до 23:00;

пр. Сахарова (от Мехренцева до В. де Генина), с 20:30 до 23:00;

Энтузиастов — Шефская — Краснофлотцев — Стачек, с 12:00 до 18:00.

Ранее URA.RU составило карту перекрытий улиц для движения транспорта в День Победы в Екатеринбурге. Кроме того, на майские праздники Свердловская железная дорога изменила расписание пригородных электропоездов.