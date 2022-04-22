Суд арестовал публициста Кара-Мурзу* за фейки о российской армии

Суд в Москве арестовал до 12 июня публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу (признан лицом, выполняющим функции иноагента). Его обвиняют в дискредитации российской армии.
«Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 12 июня в отношении Кара-Мурзы* <…>, подозреваемого в совершении преступления <…> „Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ“», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию передает ТАСС.
О задержании Кара-Мурзы в Москве стало известно 11 апреля. Суд отправил его под административный арест на 15 суток. В протоколе указано, что политик пытался скрыться от силовиков при задержании. 22 апреля адвокат Вадим Прохоров сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Кары-Мурзы. Его обвиняли в распространении фейков о российской армии.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. С 5 марта в РФ стал действовать закон о фейках про действия российских военных. По информации Государственной автоматизированной системы «Правосудие», за месяц действия закона в российские суды поступило более 600 административных дел.
* Владимир Кара-Мурза признан лицом, выполняющим функции иноагента
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