Пермский сенатор Климов попал под новые санкции

Сенатор от Прикамья Андрей Климов попал под санкции Австралии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор от Пермского края Андрей Климов стал фигурантом обновленного списка санкций правительства Австралии. В новом списке запретов появились фамилии 144 российских сенаторов. Информация была опубликована издательством AAP.

«Сенатор от Пермского края Андрей Климов попал в санкционный список Австралии. <…> При этом второго сенатора от Прикамья Алексея Пушкова в новом санкционном списке нет», — сообщает сайт properm.ru с отсылкой на австралийский первоисточник.

Как было объявлено, санкции в отношении членов Совфеда ввели из-за поддержки решения признать независимость ДНР и ЛНР. Теперь австралийский санкционный список насчитывает 750 человек.

Ранее оба сенатора от Пермского края попали под аналогичные санкции Евросоюза. Также URA.RU сообщало о росте доходов пермских сенаторов в 2021 году.

Ранее США и Евросоюз уже ввели масштабные экономические санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, однако санкционное давление на РФ началось еще в 2000-е. Также Запад ввел адресные санкции в отношении российских физических и юридических лиц из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.