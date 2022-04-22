Австрия признала полную зависимость от российского газа. «У нас нет выбора»

23 апреля 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Газовая отрасль Австрии настолько зависима от газа из РФ, что страна не поддержит эмбарго на российское голубое топливо. Об этом заявил министр финансов страны Магнус Бруннер в интервью телеканалу CNN. По его словам, подобный запрет ударит по Австрии сильнее, чем по самой России. «Когда санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — сказал Бруннер. Он добавил, что австрийская промышленность настолько зависит от российского газа, что у них «нет выбора». Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна пока не может отказаться от газа из России, на это может уйти несколько лет. По его словам, Австрия уже ищет пути отказа от газа из РФ, но промышленность и домохозяйства нуждаются в нем. Страна на 80% зависит от российского газа, отметил канцлер. При этом Австрия стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась перерабатывать российскую нефть. Некоторые страны начали отказываться от газа и нефти из России после начала спецоперации на Украине. Также против РФ ввели санкции. Российские власти заявляли, что ограничения влияют также и на государства, которые принимают их. Так, в США выросли цены на бензин и увеличилась инфляция после отказа от российского газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от энергоресурсов из России ударил по миллионам европейских и американских граждан. Международный валютный фонд предсказал, что Европа сможет прожить без российского газа не более шести месяцев.