В МВФ предсказали, сколько Европа сможет прожить без газа РФ

23 апреля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Европейские страны смогут без серьезных проблем прожить без российского газа только шесть месяцев, после чего начнутся значительные экономические проблемы. Такой сценарий рассмотрел Международный валютный фонд (МВФ). «Европа сможет справляться с этим в течение первых шести месяцев. Но в зимнее время возникнет нехватка. И эта нехватка, конечно, окажет значительное влияние на экономику и экономическую деятельность», — рассказал директор европейского департамента фонда Альфред Каммер в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, передает ТАСС. По его словам, сокращение резервов до критического уровня приведет к сильному повышению цен, которые и без того бьют рекорды. После начала спецоперации на Украине Евросоюз заявил о намерениях ввести эмбарго на российские энергоносители. Из-за того, что не все страны готовы идти на такие шаги, внутри организации появился раскол. Так, кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей, передает RT. Венгрия согласилась на ультиматум России об оплате поставок газа рублями и не считает покупку энергоносителей обходом санкций РФ. Польша ввела эмбарго на российский уголь, Австрия стала первой страной ЕС, которая полностью отказалась перерабатывать российскую нефть. Чехи испугались запрета руководства страны на эмбарго. В связи с этим Евросоюз отложил введение централизованного запрета на российские энергоносители.