Екатеринбургский митрополит в Пасхальном послании вспомнил фашизм

Митрополит сделал отсылку к специальной военной операции по денацификации Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил с Пасхальным посланием духовенству и свердловчанам. В нем он упомянул «коричневую чуму», победу над которой все так ждут. Послание митрополита появилось в «Областной газете».

«Празднуя ныне Христа над смертью, мы чаем еще череды побед — когда правда победит засилье лжи, когда демонические посягнувшие разделить Святую Русь, будут побеждены не только силой оружия, но возвращением братолюбия и мира в сердца, пораженные ныне коричневой чумой, злобой или обидой», — говорится в послании митрополита Евгения.

Он также вспомнил слова Московского патриарха, епископа Алексия I, который незадолго до победы в Великой Отечественной войне писал: «Свету и силе Христовой не возмогли противиться и препятствовать темные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимою силой человеческой».

Сегодня православные христиане встречают Великую субботу — последний день перед Пасхой. Они вспоминают погребение Иисуса Христа и сошествие его в ад. День считается временем благоговейной тишины. Завтра впервые после отмены коронавирусных ограничений в Екатеринбурге состоится крестный ход.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля. В планах армии РФ провести денацификацию и демилитаризацию Украины. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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