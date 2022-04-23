Пасха является главным праздником в православии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Известные свердловские политики и артисты посетили ночную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Среди известных персон замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, рок-музыкант Вадим Самойлов и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Среди прихожан замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, вице-спикер заксобрания Армен Карапетян, экс-глава свердловского минздрава, а ныне советник губернатора Андрей Цветков, ректор УрГЭУ Яков Силин», — сообщил корреспондент.

Также на службе присутствуют замглавы минздрава Денис Демидов и бывший начальник свердловского УГБДД Алексей Кисляков. Из артистических кругов замечен лидер екатеринбургской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Всего на пасхальном богослужении собрались сотни свердловчан. Благодатный огонь из Иерусалима прибудет уже после окончания службы: в настоящее время паломники везут его из Израиля.

Днем 24 апреля в Екатеринбурге состоится крестный ход на Пасху, которого не было два года из-за пандемии. Ранее в своем обращении к духовенству и пастве митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вспомнил про фашизм и пожелал «правде победить засилье лжи».

Свердловский министр образования Юрий Биктуганов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вадима Самойлова можно было узнать даже издалека Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Богослужение собрало десятки людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пасха является любимым праздником православных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На службе немало детей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Возглавил богослужение митрополит Евгений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Кафедральный собор вместил сотни людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Лица прихожан светятся радостью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Куличи ждут своего часа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Митрополит подарил прихожанам яйца Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU