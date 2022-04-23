Известные свердловские политики и артисты посетили ночную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Среди известных персон замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, рок-музыкант Вадим Самойлов и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Среди прихожан замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, вице-спикер заксобрания Армен Карапетян, экс-глава свердловского минздрава, а ныне советник губернатора Андрей Цветков, ректор УрГЭУ Яков Силин», — сообщил корреспондент.
Также на службе присутствуют замглавы минздрава Денис Демидов и бывший начальник свердловского УГБДД Алексей Кисляков. Из артистических кругов замечен лидер екатеринбургской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Всего на пасхальном богослужении собрались сотни свердловчан. Благодатный огонь из Иерусалима прибудет уже после окончания службы: в настоящее время паломники везут его из Израиля.
Днем 24 апреля в Екатеринбурге состоится крестный ход на Пасху, которого не было два года из-за пандемии. Ранее в своем обращении к духовенству и пастве митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вспомнил про фашизм и пожелал «правде победить засилье лжи».
Известные свердловские политики и артисты посетили ночную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Среди известных персон замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, рок-музыкант Вадим Самойлов и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Среди прихожан замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, вице-спикер заксобрания Армен Карапетян, экс-глава свердловского минздрава, а ныне советник губернатора Андрей Цветков, ректор УрГЭУ Яков Силин», — сообщил корреспондент. Также на службе присутствуют замглавы минздрава Денис Демидов и бывший начальник свердловского УГБДД Алексей Кисляков. Из артистических кругов замечен лидер екатеринбургской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Всего на пасхальном богослужении собрались сотни свердловчан. Благодатный огонь из Иерусалима прибудет уже после окончания службы: в настоящее время паломники везут его из Израиля. Днем 24 апреля в Екатеринбурге состоится крестный ход на Пасху, которого не было два года из-за пандемии. Ранее в своем обращении к духовенству и пастве митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вспомнил про фашизм и пожелал «правде победить засилье лжи».