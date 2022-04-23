23 апреля 2022
22 апреля 2022

Свердловские випы собрались на пасхальной службе в Екатеринбурге. Фото, видео

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Православная Пасха. Екатеринбург
Пасха является главным праздником в православии Фото:

Известные свердловские политики и артисты посетили ночную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Среди известных персон замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, рок-музыкант Вадим Самойлов и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Среди прихожан замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, вице-спикер заксобрания Армен Карапетян, экс-глава свердловского минздрава, а ныне советник губернатора Андрей Цветков, ректор УрГЭУ Яков Силин», — сообщил корреспондент.

Также на службе присутствуют замглавы минздрава Денис Демидов и бывший начальник свердловского УГБДД Алексей Кисляков. Из артистических кругов замечен лидер екатеринбургской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Всего на пасхальном богослужении собрались сотни свердловчан. Благодатный огонь из Иерусалима прибудет уже после окончания службы: в настоящее время паломники везут его из Израиля.

Днем 24 апреля в Екатеринбурге состоится крестный ход на Пасху, которого не было два года из-за пандемии. Ранее в своем обращении к духовенству и пастве митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вспомнил про фашизм и пожелал «правде победить засилье лжи».

Православная Пасха. Екатеринбург
Свердловский министр образования Юрий Биктуганов
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Вадима Самойлова можно было узнать даже издалека
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Богослужение собрало десятки людей
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Пасха является любимым праздником православных
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
На службе немало детей
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Возглавил богослужение митрополит Евгений
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Кафедральный собор вместил сотни людей
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Лица прихожан светятся радостью
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Куличи ждут своего часа
Фото:
Православная Пасха. Екатеринбург
Митрополит подарил прихожанам яйца
Фото:

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Известные свердловские политики и артисты посетили ночную службу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Среди известных персон замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, рок-музыкант Вадим Самойлов и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Среди прихожан замечены вице-губернатор Олег Чемезов, министр образования Юрий Биктуганов, вице-спикер заксобрания Армен Карапетян, экс-глава свердловского минздрава, а ныне советник губернатора Андрей Цветков, ректор УрГЭУ Яков Силин», — сообщил корреспондент. Также на службе присутствуют замглавы минздрава Денис Демидов и бывший начальник свердловского УГБДД Алексей Кисляков. Из артистических кругов замечен лидер екатеринбургской рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Всего на пасхальном богослужении собрались сотни свердловчан. Благодатный огонь из Иерусалима прибудет уже после окончания службы: в настоящее время паломники везут его из Израиля. Днем 24 апреля в Екатеринбурге состоится крестный ход на Пасху, которого не было два года из-за пандемии. Ранее в своем обращении к духовенству и пастве митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вспомнил про фашизм и пожелал «правде победить засилье лжи».
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