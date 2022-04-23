23 апреля 2022
22 апреля 2022

Стало известно, когда свердловчанам привезут Благодатный огонь. Фото

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Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл, вера, рпц, религия, русская православная церковь, благодатный огонь, православие
Благодатный огонь привезут на Урал ранним утром 24 апреля Фото:

Самолет с Благодатным огнем уже летит в Екатеринбург. Об этом в своем telegram-канале сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Авилайнер летит в Екатеринбург. Правда, раздать огонь ночью не получится, так как предстоит дозаправка в Минеральных Водах», — говорится в сообщении.

Митрополит сообщает, что паломники прилетят, когда Пасхальная ночная служба уже закончится. Но в православный праздник каждый сможет взять с собой частицу святого света. Напомним, что Общегородская пасхальная литургия пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Благодатный огонь в надежных руках настоятеля Храма-на-Крови Максима Миняйло

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Самолет с Благодатным огнем уже летит в Екатеринбург. Об этом в своем telegram-канале сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Авилайнер летит в Екатеринбург. Правда, раздать огонь ночью не получится, так как предстоит дозаправка в Минеральных Водах», — говорится в сообщении. Митрополит сообщает, что паломники прилетят, когда Пасхальная ночная служба уже закончится. Но в православный праздник каждый сможет взять с собой частицу святого света. Напомним, что Общегородская пасхальная литургия пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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