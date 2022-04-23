Благодатный огонь привезут на Урал ранним утром 24 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет с Благодатным огнем уже летит в Екатеринбург. Об этом в своем telegram-канале сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Авилайнер летит в Екатеринбург. Правда, раздать огонь ночью не получится, так как предстоит дозаправка в Минеральных Водах», — говорится в сообщении.

Митрополит сообщает, что паломники прилетят, когда Пасхальная ночная служба уже закончится. Но в православный праздник каждый сможет взять с собой частицу святого света. Напомним, что Общегородская пасхальная литургия пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

Благодатный огонь в надежных руках настоятеля Храма-на-Крови Максима Миняйло Фото — Фонд святой Екатерины