В ЕС придумали, как ослабить зависимость Индии от отношений с РФ

24 апреля 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Евросоюз намерен возобновить торговый диалог с Индией, чтобы ослабить ее связи с РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить зависимость страны от отношений с Россией. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с планами. «Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией в попытке дать южноазиатской стране жизнеспособную альтернативу диверсификации от России», — сообщает издание. Там отмечается, что сообщество намерено также создать Совет по технологиям, членом которого станет Индия. В задачи планируется включить общую координацию по защите данных пользователей, регулирование соцсетей и развитие цифровизации, рассказал собеседник агентства. Также сообщается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 апреля запланировала встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. — «Предстоящий визит предоставит возможность рассмотреть шаги для углубления многогранного партнерства с ЕС», — отметили в ведомстве. Однако ранее сообщалось, что Россия и Индия сделают упор на сотрудничество в нефтяной сфере. Так, Индия, в настоящее время наращивает поставки российской нефти. Россия также примет участие в строительстве газопровода в Индию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией, чтобы ослабить зависимость страны от отношений с Россией. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с планами. «Европейский союз планирует возобновить торговые переговоры с Индией в попытке дать южноазиатской стране жизнеспособную альтернативу диверсификации от России», — сообщает издание. Там отмечается, что сообщество намерено также создать Совет по технологиям, членом которого станет Индия. В задачи планируется включить общую координацию по защите данных пользователей, регулирование соцсетей и развитие цифровизации, рассказал собеседник агентства. Также сообщается, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 апреля запланировала встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. — «Предстоящий визит предоставит возможность рассмотреть шаги для углубления многогранного партнерства с ЕС», — отметили в ведомстве. Однако ранее сообщалось, что Россия и Индия сделают упор на сотрудничество в нефтяной сфере. Так, Индия, в настоящее время наращивает поставки российской нефти. Россия также примет участие в строительстве газопровода в Индию. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов.