Аналитик предрек рост доллара до 90 рублей

Мировые валюты могут существенно вырасти из-за того, что на следующей неделе пройдет пик налоговых выплат экспортеров. Об этом заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.
По мнению эксперта, волна роста американской валюты может достичь 85-90 рублей за доллар. «Способствовать этому будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — пояснил Зварич агентству «Прайм».
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Мировые валюты могут существенно вырасти из-за того, что на следующей неделе пройдет пик налоговых выплат экспортеров. Об этом заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. По мнению эксперта, волна роста американской валюты может достичь 85-90 рублей за доллар. «Способствовать этому будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — пояснил Зварич агентству «Прайм». Ранее российская валюта побила рекорд минимальной стоимости в связи с санкционным давлением западных стран, обрушившимся на Россию после начала спецоперации РФ на Украине. Тем не менее, позже рубль выровнял свою стоимость на рынке валют. Так, 7 апреля, курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей. Такой эффект во многом был связан с решением президента РФ Владимира Путина поставлять газ «недружественным странам» только за рубли.