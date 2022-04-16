СберМегаМаркет удалили из магазина Google Play. Скрин

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Компания Google удалила из магазина Google Play маркетплейс, принадлежащий компании Сбербанк, СберМегаМаркет. Доступным для скачивания остался только СберМаркет — российский онлайн-сервис доставки продуктов.

Ранее из магазина были удалены приложения Альфа-Банка и «Сбербанк Онлайн». Также речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, Сбербанк Инвестор, СберИнвестор X, СберИнкассация. Вслед за ним с 16 апреля не удается найти приложение ЮMoney.

При поиске в GooglePlay СберМегаМаркет отсутствует, однако СберМаркет все еще можно скачать

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Компания Google удалила из магазина Google Play маркетплейс, принадлежащий компании Сбербанк, СберМегаМаркет. Доступным для скачивания остался только СберМаркет — российский онлайн-сервис доставки продуктов. Ранее из магазина были удалены приложения Альфа-Банка и «Сбербанк Онлайн». Также речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, Сбербанк Инвестор, СберИнвестор X, СберИнкассация. Вслед за ним с 16 апреля не удается найти приложение ЮMoney.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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