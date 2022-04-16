Приложение больше недоступно для скачивания
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Компания Google удалила из магазина Google Play маркетплейс, принадлежащий компании Сбербанк, СберМегаМаркет. Доступным для скачивания остался только СберМаркет — российский онлайн-сервис доставки продуктов.
Ранее из магазина были удалены приложения Альфа-Банка и «Сбербанк Онлайн». Также речь идет о приложениях СберБанк Онлайн, СберБизнес, Сбербанк Инвестор, СберИнвестор X, СберИнкассация. Вслед за ним с 16 апреля не удается найти приложение ЮMoney.
При поиске в GooglePlay СберМегаМаркет отсутствует, однако СберМаркет все еще можно скачать
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