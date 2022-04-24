В Европе определились, когда полностью откажутся от газа из РФ

Европа ищет аналоги российскому газу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

К 2027 году Европа полностью откажется от газа из России. Об этом заявила австрийский министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер.

«Еврокомиссия сформулировала цель для всех 27 стран ЕС на 2027 год, это очень амбициозная цель. Эта цель ЕС касается всех стран-членов, достичь ее получится при совместной работе», — сообщила она, отвечая на вопрос, когда получится отказаться от российских поставок.

На данный момент, к примеру, Австрия зависима на 80% от газа из России. Для ухода от поставок они предпримут три шага: сократят потребление газа, перейдя на тепловые насосы, запустят производство биогаза и возобновляемого водорода, а также найдут новых поставщиков.

С такой проблемой Европа столкнулась после ужесточения антироссийских санкций. Ограничения на Россию накладывали, начиная с 2000-х годов, однако после начала спецоперации РФ на Украине санкционное давление усилилось. Лидеры ЕС прямо заявляли, что их цель нанести ущерб каждому россиянину. Президент России Владимир Путин назвал это войной, ведущейся информационными, политическими и экономическими способами. В ответ на такие решения российский лидер поручил продавать газ «недружественным странам» только за рубли.