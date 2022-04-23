Бизнесмен из Перми выплатил долг работнику-инвалиду до суда

Пермский бизнесмен выплатил долги сотруднику-инвалиду без суда Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермские следователи закрыли уголовное дело на коммерсанта подозреваемого в несвоевременной выплате зарплаты сотруднику, после того, как он полностью погасил долги. Сотрудник являлся инвалидом второй группы и просил перечислить ему заработную плату, а также компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организаций, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. В ходе следствия подозреваемый добровольно полностью погасил имущественный вред, причиненный потерпевшему, на сумму 24 тысячи рублей, а также выплатил денежную компенсацию», — приводятся материалы дела. Бизнесмен больше двух месяцев платил 61-летнему инвалиду зарплату ниже МРОТ.

После того, как следователи возбудили уголовное дело, руководитель предприятия предпочел погасить задолженность перед сотрудником. На основании имеющихся свидетельств дело было закрыто.

Ранее URA.RU сообщало, что директор пермского предприятия хитростью решил избавиться от сотрудника. Также один из пермских заводов отправил рабочих в вынужденный простой.