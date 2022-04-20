Бизнесмен в Перми сменил офис, чтобы уволить работника за прогулы

Жителя Перми, который с 2018 года работал художником-скульптором в фирме по производству детских игр и игрушек ООО «КСМ», уволили с помощью хитрости. А он смог восстановиться в должности с помощью суда. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
«С 1 апреля 2020 года на предприятии были установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты в связи с пандемией. В июне 2020 года организация поменяла свой фактический адрес, а с 5 июля 2020 года производственный процесс был возобновлен. Но об этом скульптору никто не сказал. Как и о новом адресе рабочего места», — рассказали в суде.
В июне 2021 года работодатель направил работнику уведомление с требованием объяснить, по какой причине его не было на работе с сентября 2020 года. В объяснительной скульптор указал, что не получал уведомления об изменении адреса работы и возможности выхода на работу после снятия карантинных мер. За длительное отсутствие на рабочем месте без уважительных причин работника уволили. Мужчина обратился в суд.
Кировский районный суд посчитал, что работодатель нарушил закон, не уведомив скульптора об изменении условий его труда и места работы. Поэтому обязанности скульптора явиться на новое место не было. В итоге было вынесено решение о восстановлении работника в должности. А с работодателя взыскали зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Жителя Перми, который с 2018 года работал художником-скульптором в фирме по производству детских игр и игрушек ООО «КСМ», уволили с помощью хитрости. А он смог восстановиться в должности с помощью суда. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. «С 1 апреля 2020 года на предприятии были установлены нерабочие дни с сохранением зарплаты в связи с пандемией. В июне 2020 года организация поменяла свой фактический адрес, а с 5 июля 2020 года производственный процесс был возобновлен. Но об этом скульптору никто не сказал. Как и о новом адресе рабочего места», — рассказали в суде. В июне 2021 года работодатель направил работнику уведомление с требованием объяснить, по какой причине его не было на работе с сентября 2020 года. В объяснительной скульптор указал, что не получал уведомления об изменении адреса работы и возможности выхода на работу после снятия карантинных мер. За длительное отсутствие на рабочем месте без уважительных причин работника уволили. Мужчина обратился в суд. Кировский районный суд посчитал, что работодатель нарушил закон, не уведомив скульптора об изменении условий его труда и места работы. Поэтому обязанности скульптора явиться на новое место не было. В итоге было вынесено решение о восстановлении работника в должности. А с работодателя взыскали зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что пермяка будут судить за то, что он пытался скрыть свое опоздание на работу. Он не хотел лишиться премии.