Водитель из ЯНАО слетела с обрыва в Тюменской области

Водитель и пассажирка получили многочисленные травмыФото: пресс-служба ГИБДД Тюменской области
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа попала в ДТП в селе Абалак под Тобольском. Автомобиль Daewoo Nexia вылетел с обрыва и врезался в дерево на склоне горы, сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД.
«У 42-летней жительницы Салехарда диагностированы повреждения головы, позвоночника, ноги и другие травмы. У 61-летней пассажирки повреждения ребер, живота и гортани», — рассказывают в областном ГАИ.
Ранее URA.RU рассказывали об аварии, которая случилась на 102-м километре от Муравленко в сторону Губкинского в ЯНАО. Иномарка столкнулась с бензовозом. Водитель легковой машины погиб, а цистерну бензовоза пробило.
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа попала в ДТП в селе Абалак под Тобольском. Автомобиль Daewoo Nexia вылетел с обрыва и врезался в дерево на склоне горы, сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД. «У 42-летней жительницы Салехарда диагностированы повреждения головы, позвоночника, ноги и другие травмы. У 61-летней пассажирки повреждения ребер, живота и гортани», — рассказывают в областном ГАИ. Ранее URA.RU рассказывали об аварии, которая случилась на 102-м километре от Муравленко в сторону Губкинского в ЯНАО. Иномарка столкнулась с бензовозом. Водитель легковой машины погиб, а цистерну бензовоза пробило.