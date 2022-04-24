Водитель из ЯНАО слетела с обрыва в Тюменской области

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Водитель и пассажирка получили многочисленные травмы Фото:

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа попала в ДТП в селе Абалак под Тобольском. Автомобиль Daewoo Nexia вылетел с обрыва и врезался в дерево на склоне горы, сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД.

«У 42-летней жительницы Салехарда диагностированы повреждения головы, позвоночника, ноги и другие травмы. У 61-летней пассажирки повреждения ребер, живота и гортани», — рассказывают в областном ГАИ.

Ранее URA.RU рассказывали об аварии, которая случилась на 102-м километре от Муравленко в сторону Губкинского в ЯНАО. Иномарка столкнулась с бензовозом. Водитель легковой машины погиб, а цистерну бензовоза пробило.

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Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа попала в ДТП в селе Абалак под Тобольском. Автомобиль Daewoo Nexia вылетел с обрыва и врезался в дерево на склоне горы, сообщают в пресс-службе регионального ГИБДД. «У 42-летней жительницы Салехарда диагностированы повреждения головы, позвоночника, ноги и другие травмы. У 61-летней пассажирки повреждения ребер, живота и гортани», — рассказывают в областном ГАИ. Ранее URA.RU рассказывали об аварии, которая случилась на 102-м километре от Муравленко в сторону Губкинского в ЯНАО. Иномарка столкнулась с бензовозом. Водитель легковой машины погиб, а цистерну бензовоза пробило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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