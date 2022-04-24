Кадыров похвастался реакцией чеченских силовиков на националистов

25 апреля 2022 в 00:33 Размер текста - 17 +

Чеченские силовики радуются, когда встречают украинских националистов на поле боя, сказал Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Молниеносная реакция чеченских бойцов позволяет незамедлительно уничтожать украинских националистов, а встречи с боевиками становятся настоящим праздником для чеченских силовых подразделений. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Стоит бандеровским и укрофашистским прихвостням высунуть голову — это становится настоящим праздником для чеченских силовых подразделений. Молниеносная реакция, координированный огонь — и неприятель уже испускает свой проклятый дух», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, участие солдат из Чечни в спецоперации дает им колоссальный военный опыт и помогает отточить мастерство. Он добавил, что намерения США и Европейского союза ослабить Вооруженные силы России на Украине получили противоположный эффект. «Радует, что они об этом пожалеют. Ведь в любом случае победа будет за нами», — резюмировал глава Чечни. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украинская сторона, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. На данный момент, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Молниеносная реакция чеченских бойцов позволяет незамедлительно уничтожать украинских националистов, а встречи с боевиками становятся настоящим праздником для чеченских силовых подразделений. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Стоит бандеровским и укрофашистским прихвостням высунуть голову — это становится настоящим праздником для чеченских силовых подразделений. Молниеносная реакция, координированный огонь — и неприятель уже испускает свой проклятый дух», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, участие солдат из Чечни в спецоперации дает им колоссальный военный опыт и помогает отточить мастерство. Он добавил, что намерения США и Европейского союза ослабить Вооруженные силы России на Украине получили противоположный эффект. «Радует, что они об этом пожалеют. Ведь в любом случае победа будет за нами», — резюмировал глава Чечни. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Он заявлял, что, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Украинская сторона, по жалобам народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. На данный момент, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.