Госдеп США: американские дипломаты вернутся на Украину

Американские дипломатические работники вернутся на Украину уже в ближайшую неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские дипломатические работники вернутся на Украину уже в ближайшую неделю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Дипломаты воспользовались официальным визитом в Украину после начала спецоперации России, чтобы объявить о постепенном возвращении в страну и назначении нового посла… Визит был призван продемонстрировать западную поддержку Украины», — сообщает Reuters.

Отмечается, что первоначально дипломаты возобновят «однодневные поездки» через границу во Львов. «Ничто не заменит этого личного общения, и, конечно, в возвращении в страну есть символизм», — передает издание слова американского чинвоника.

Власти нескольких десятков стран попросили своих граждан покинуть территорию Украины в середине февраля. По словам, представителя МИД России Марии Захаровой, заявления об «эвакуации» российских дипломатов были прикрытием, чтобы другие страны вывезли своих дипломатов из Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории.