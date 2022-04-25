Две страны начали платить за российские товары рублями

В МИД России рассказали о расчетах в нацвалютах с Арменией и Азербайджаном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Власти Армении и Азербайджана решили платить за российские товары в рублях. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар. По его словам, руководство стран начало заблаговременно предпринимать меры по снижению рисков.

«Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике. Переходим активнее на расчеты в нацвалютах. По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. С Арменией активно ведется поиск новых ниш взаимодействия», — сказал Гончар в разговоре с РИА «Новости».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины в конце февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 и лидеры Евросоюза заявили, что не будут платить по такой схеме. Путин сообщил, что в таком случае Россия прекратит поставки газа.