Мехонцев утверждает, что директор института физкультуры УрФУ имеет поддельное удостоверение мастера спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев подал заявление в генпрокуратуру РФ на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать директора института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова, которого ранее проверяли сотрудники ФСБ, звания «Мастер спорта РФ». Об этом Мехонцев сообщил URA.RU.

«Видят фальсификацию, а пишут мне отписки. Подал сегодня заявление генпрокурору Краснову на замминистра спорта РФ Кадырова за то, что тот отказался лишать Шурманова звания „Мастер спорта России“, полученного по поддельным документам», — рассказал он.

Он также отметил, что из Минспорта ему пришел документ о том, что Шурманов получил звание мастера спорта законно, но сведения в нем оказались ложными. Документы, доказывающие это, Мехонцев приложил к тексту заявления к генпрокурору Игорю Краснову. «Присылают мне отписки», — резюмировал чемпион.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники ФСБ России провели мероприятия, направленные на пресечение коррупционных преступлений в сфере спорта в институте физкультуры УрФУ. Шурманова, как сообщили URA.RU сразу несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям.