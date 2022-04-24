Курганцы пожаловались Путину на скандальную стройку

Часть проблем обратившиеся связали со стройкой, находящейся по адресу ул. Климова, 129 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители нескольких домов попросили президента России Владимира Путина помочь им возместить ущерб, который, по их мнению, связан со строительством новых зданий возле домов обратившихся. Копия письма президенту находится в распоряжении URA.RU.

«Уважаемый Владимир Владимирович, <…> просим вас вмешаться в данную ситуацию, помочь <…> возместить непоправимо причиненный ущерб пострадавшим домам, запретить строительство в нарушении требований пожарной безопасности. <…> Могут пострадать не только взрослое население и имущество, но и дети», — указано в сообщении.

По словам горожан, из-за строительства новых зданий в их домах возникли проблемы. Они рассказали, что из-за забивки свай в строящемся здании на ул. Климова, 129 в 17-ти этажном доме, расположенном по адресу: ул. Сибирская, 16, образовались трещины. Горожане отмечают, что в строящемся доме предусмотрена котельная без пожарных гидрантов, находящихся поблизости, что нарушает пожарные требования. Обратившиеся рассказали, что из-за стройки другого здания стали опасны для проживания дома, расположенные по адресам: ул. Товарная, 5 и ул. Кирова, 109А. По словам курганцев, жители других трех домов отравились неизвестными веществами из-за жижи, которая заполнила котлован на стройплощадке.

Ранее после обращения жильцов председатель СУ СК Александр Бастрыкин поручил курганскому управлению разобраться в проблеме, связанной с одним из домов. После этого в отношении мэрии были возбуждены уголовные дела по поводу выделения земли под строительство трех многоквартирных домов. Владелец компании «Газинвест», связанной с вышеуказанными домами, Александр Бабочкин объяснял, что строительство проходит на законных основаниях.

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