Курганцев допрашивают в связи с убийством 20-летней давности

Следствие интересуют курганцы, которые могли быть знакомы с Иваном Курпишевым Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцев, которые ранее могли быть знакомы с Иваном Курпишевым, задержанным по подозрению в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году, вызывают на допросы в региональное следственное управление Следственного комитета. Ведомство интересуют даже те, кто мог иметь к Курпишеву самое отделенное отношение, сообщили URA.RU источники, близкие к силовикам.

«Следственные органы нарабатывают доказательную базу, важны любые детали. Поэтому на допрос в качестве свидетелей вызывают всех, кто хоть как-то мог контактировать с подозреваемым», — рассказал один из инсайдеров.

По данным источников, вызванных на допрос курганцев спрашивают не только о самом Курпишеве и его окружении. Следователей также интересует информация, которую свидетели могут знать о Кирсанове, а также о члене курганской ОПГ Сурене Арутюняне, который «крышевал» Центральный рынок — к его убийству, произошедшем в 2009 году, также считают причастным Курпишева. В следственном управлении СК России по Курганской области не стали комментировать эту информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из аэропортов города Москвы по подозрению в убийстве главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова (совершено в 2001 году) был задержан бывший житель Кургана. Он якобы был членом местной ОПГ и уехал из Кургана в Калининград после активизации работы правоохранительных органов по раскрытию убийства Кирсанова. Позже появилась информация, что речь идет о Курпишеве. Также сообщалось, что он может быть причастен к заказному убийству Арутюняна, совершенному в 2009 году.

21 мая 2001 года прокуратура Кургана возбудила уголовное дело по факту убийства Кирсанова, связанного с исполнением им своих профессиональных обязанностей. В 2000 году Кирсанов принимал активное участие в работе штаба одного из кандидатов в губернаторы Курганской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам