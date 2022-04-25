Украинский губернатор призвал казнить всех, кто поддерживает РФ

На Украине хотят расстреливать несогласных с киевским режимом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Николаевской области Виталий Ким призвал убивать граждан Украины, которые поддерживают Россию. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Всех изменников будут казнить. Я не боюсь этого слова, так оно и будет», — заявил Ким. Он отметил, что на Украине уже работает специальная секретная служба, которая разыскивает «таких инакомыслящих людей», которые не поддерживают киевскую власть.

На территории Украины с 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина проводится спецоперация по демилитаризации и денацификации страны. По информации ведомства, российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Ранее попавший в плен украинский военнослужащий Антон Морозов рассказал, что украинское командование заставляло солдат расстреливать мирных жителей.

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