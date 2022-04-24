Мишустин выделил деньги для трех регионов УрФО

Деньги выделены для развития автодорожной инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ выделило 120 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры. Сообщается, что 34 млрд рублей из этой суммы пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс, в число которых входит маршрут Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, и Тюмень.

«Финансирование предназначено и для дальнейшего возведения объектов, влияющих на развитие целых регионов. Прежде всего это формирование обходов крупных городов. Они позволяют вывести грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок», — цитирует слова премьер-министра Мишустина издание «Российская газета».

Мишустин рассказал, что оставшиеся 86 млрд от общей суммы распределят на 63 субъекта страны. Данная мера, по словам премьер-министра, позволит привести в порядок более двух с половиной тысяч километров региональных дорог.

Ранее Мишустин заявил, что строительство трассы федерального уровня «Москва—Казань—Екатеринбург» начнется в 2022 году. По словам премьер-министра, уже сейчас идет планирование и подготовка территории к строительству.