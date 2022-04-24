24 апреля 2022

Мишустин выделил деньги для трех регионов УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Деньги выделены для развития автодорожной инфраструктуры Фото:

Правительство РФ выделило 120 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры. Сообщается, что 34 млрд рублей из этой суммы пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс, в число которых входит маршрут Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, и Тюмень.

«Финансирование предназначено и для дальнейшего возведения объектов, влияющих на развитие целых регионов. Прежде всего это формирование обходов крупных городов. Они позволяют вывести грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок», — цитирует слова премьер-министра Мишустина издание «Российская газета».

Мишустин рассказал, что оставшиеся 86 млрд от общей суммы распределят на 63 субъекта страны. Данная мера, по словам премьер-министра, позволит привести в порядок более двух с половиной тысяч километров региональных дорог.

Ранее Мишустин заявил, что строительство трассы федерального уровня «Москва—Казань—Екатеринбург» начнется в 2022 году. По словам премьер-министра, уже сейчас идет планирование и подготовка территории к строительству.

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Правительство РФ выделило 120 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры. Сообщается, что 34 млрд рублей из этой суммы пойдут на строительство и реконструкцию крупных трасс, в число которых входит маршрут Европа — Западный Китай, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, и Тюмень. «Финансирование предназначено и для дальнейшего возведения объектов, влияющих на развитие целых регионов. Прежде всего это формирование обходов крупных городов. Они позволяют вывести грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок», — цитирует слова премьер-министра Мишустина издание «Российская газета». Мишустин рассказал, что оставшиеся 86 млрд от общей суммы распределят на 63 субъекта страны. Данная мера, по словам премьер-министра, позволит привести в порядок более двух с половиной тысяч километров региональных дорог. Ранее Мишустин заявил, что строительство трассы федерального уровня «Москва—Казань—Екатеринбург» начнется в 2022 году. По словам премьер-министра, уже сейчас идет планирование и подготовка территории к строительству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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